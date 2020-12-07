（早报讯）日本科技巨头索尼（Sony）公司证实，索尼位于槟州北赖工业区的厂房明年9月起将停止运作，并将在2022年3月正式关闭。索尼过后将把相关制造业务从槟城转移到雪兰莪万宜，关厂将影响约3600名员工。

槟城索尼公司的人力资源部主任王力（译名）接受路透社访问时说，索尼决定这么做是为了提升营运效率。索尼在回复路透社的电邮中表示，索尼一直都在考量市场情况与业务成长潜能等因素，并持续检讨公司的投资和商业营运。

掌管槟州贸易、工业与企业发展事务的行政议员（州内阁部长）阿都哈林上周四指出，槟州一些受影响的索尼员工将调往雪州万宜的厂房继续服务。

他说，索尼因为要重组业务，并将重心放在雪州万宜的厂房，所以决定关闭北赖的厂房，槟州政府已经接获索尼的通知。“这（关闭北赖厂房）是索尼的策略之一，他们希望可以把重心放在核心区域。”

他表示，索尼的做法这是工业领域的正常转型策略。他说，马国制造业目前还面对其他国家市场激烈竞争，业者因此在业务上必须有所调整。

索尼1973年开始在马国投资，也槟城工业的八大先驱跨国公司之一。索尼的北赖厂房主要生产家用音频、耳机和电池产品。雪州万宜的厂房则生产液晶电视、蓝光播放器和其他关键部件。