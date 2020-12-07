英国首相准备好在“数小时内”退出脱欧贸易谈判

（早报讯）据英国《太阳报》7日消息，英国首相约翰逊已经准备好在“数小时内”退出与欧盟的贸易谈判。报道称，约翰逊将通知欧盟，他绝不赞成法国在最后一刻提出的要求。

英国首相府此前表示，如果欧盟拒绝就他们的“过分”要求让步，约翰逊则会停止谈判。之后，他可能会继续推进无协议脱欧进程，彻底与欧盟分离。《太阳报》称，约翰逊可能最早在明天（8日）晚就相关事宜发表全国讲话。

欧盟委员会特别峰会定于12月10日举行，欧盟各国领导人希望协议能够在此之前达成。欧洲议会则定于12月28日举行特别会议，就谈判协议进行表决。协议还需要经过英国议会投票通过。

毫无疑问，如果双方最终没能达成协议，英国和欧盟都将陷入混乱，承担英欧间人员和货物流动的港口将最先感受到脱欧的变化。据英国《观察家报》消息，英国已经制定好紧急计划，在无协议的情况下，本国军机可以直接前往比利时港口运送冠病疫苗，以免影响供应。

据报道，按计划，双方谈判将于7日继续进行，约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩当晚将再次通话商讨谈判事宜。欧盟金融服务执行委员麦吉尼斯表示，即便双方不能达成协议，也必须就未来一年的双边关系问题展开讨论。

由于捕鱼权、公平竞争和履约管理三大分歧难解，英国和欧盟一度在12月4日宣布暂停谈判。次日晚约翰逊和冯德莱恩举行一个小时的电话会议，一致同意为达成协议做最后努力。欧盟首席谈判代表巴尼耶于当地时间7日上午向27个欧盟成员国大使通报谈判最新进展。如今距离脱欧过渡期结束只有24天，英欧双方都已经是箭在弦上。