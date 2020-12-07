印尼获中科兴首批疫苗 准备大规模接种

（早报讯）中国科兴生物研制的首批120万剂冠病疫苗星期日晚已经运抵印尼，标志着这个东南亚疫情最严重国家的抗疫进程进入新的阶段。

印尼总统佐科威发表全国电视讲话，称第二批180万剂的疫苗将于明年1月初付运。他表示，高兴见到有疫苗可用，能遏止病毒蔓延。政府正为大规模疫苗接种计划进行准备。不过，他指出，须要向药物监管部门寻求紧急使用的授权，才能开展大规模接种。药物监管部门首长估计，在明年第三或第四个星期之前，给予科兴疫苗使用授权。

印尼政府还向科兴订购了可供生产4500万剂疫苗的原材料，再由印尼国家制药公司PT Bio Farma加工。印尼与科兴生物本年8月合作，在万隆为冠病疫苗作最後阶段临床测试，1600多名志愿者参加。

除了科兴生物外，印尼政府亦与至少三家疫苗供应商签署订单，包括牛津大学与英国药厂阿斯利康研发的疫苗。印尼政府也与另两家中国制药公司国药集团和康希诺生物公司探索冠病疫苗合作。

印尼的冠病感染病例在东南亚国家中最高，达到56万9707起，死亡病例则超过1.7万起。财政部长慕燕妮上个月表示，政府计划到2022年为多达1.2亿印尼人提供免费疫苗接种，费用相当于国内生产总值的0.5%至1%。