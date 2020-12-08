巴西总统：一旦获批准 政府将向所有巴西人免费提供冠病疫苗

（早报讯）巴西总统博索纳罗周一（7日）说，一旦巴西国家卫生监督局（Anvisa）给予科学和法律批准，政府将向所有巴西人免费提供冠病疫苗。

路透社报道，博索纳罗发推文说，巴西经济部已向他保证，将不会缺乏资源来为每个想要疫苗的人提供疫苗。他也在推文提到，当局不强制民众接种疫苗。

圣保罗巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）生物医学中心总裁科瓦斯（Dimas Covas）表示，中国北京科兴生物制品公司（Sinovac Biotech）开发的冠病疫苗的所有必要数据已经或即将发送给Anvisa。科瓦斯表示，不论博索纳罗和圣保罗州长多里亚在竞争疫苗方面的政治风暴如何，他希望Anvisa将批准该疫苗。

他在接受GloboNews采访时说：“我想认为没有任何政治问题比人们的生命更重要。”

多里亚周一早些时候表示，该国人口最多的州圣保罗州计划于1月25日开始为其人口接种疫苗。联邦政府预计至少一个月后才推出自己的免疫计划。目前中国科兴生物疫苗还未获得当局批准。

多里亚经常在疫苗问题上与激进的中国批评家博索纳罗发生冲突，博索纳罗毫无根据地驳斥了中国科兴生物疫苗缺乏可信度。如果疫苗提早成功推出，对多里亚而言将会是重要的政治胜利。中右翼的多里亚预计将在2022年的总统选举中与博索纳罗竞争。

巴西是全球病例第三高的国家，累计病例超过660万，累计死亡病例为全球第二高，达17万7000起。