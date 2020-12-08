澳洲敲定让面簿与谷歌向媒体支付新闻内容计划

（早报讯）澳大利亚周二（12月8日）敲定了让面簿公司和谷歌向媒体支付新闻内容的计划，创下世界首例，也遭互联网巨头的强烈反对。

据路透社报道，根据本周移交国会的法律，澳洲财政部长弗里登贝格表示，大型科技公司必须与当地出版商和广播公司进行谈判，协商在其平台上出现的内容支付多少费用。如果不能达成协议，政府指定的仲裁员将为他们做出决定。

弗里登贝格在堪培拉告诉媒体：“这是个巨大的改革，这是全球首个，世界正在关注澳洲发生的事情。”“我们的立法将有助于确保数码世界的规则反映物理世界的规则……并最终维持我们的媒体景观。”

这项法律是对科技巨头全球市场力量的最有力检查，经过三年的调查和咨询，最终在8月份爆发了一场公开争论。当时这些美国公司警告说，他们可能会停止在澳洲提供服务。谷歌的一名代表周二拒绝发表评论，称该公司尚未看到拟议法律的最终版本。面簿公司没有立即发表评论。

直到最近，随着广告商将支出重新定向到世界上最大的社交媒体网站和搜索引擎，大多数国家都处于待命状态，这使新闻室少了广告为主要收入来源，并造成大量停工和失业。

但根据弗里登贝格的说法，监管机构正在开始测试他们控制面簿公司和谷歌的权力，这两家大型公司占了澳洲在线广告支出的五分之四以上。今年，一名法国监管机构告诉谷歌与出版商就新闻内容付款进行谈判，此事仍在机进行法庭程序。

墨尔本大学推进新闻中心荣誉研究员穆勒（Denis Muller）针对澳洲推出该法律说：“这是非常雄心勃勃的，也是非常必要的。”“拿了他们的新闻内容而不付钱，以换取非常可疑的“复盖范围”奖励，似乎是一个非常不公平、不均衡，并最终成为具有民主破坏性的安排。”

澳洲新闻集团执行主席米勒（Michael Miller）表示，这项法律是“在澳洲新闻媒体公司与全球科技巨头之间实现公平关系的长达十年的运动中向前迈出的重要一步”。今年5月，新闻集团停止印刷超过100份澳洲报纸，原因是广告下降。

在今年早些时候宣布的可能对科技公司有利的法律​​草案的修改中，该法律的最终版本不会影响在面簿公司的子公司Instagram或谷歌的Youtube所发布的新闻内容。