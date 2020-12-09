涉嫌非法出口朝鲜煤炭 有中企被美国列入黑名单

美国财政部周二（12月8日）表示，美国已将六家企业和四艘船只列入黑名单，指其非法出口朝鲜煤炭。这六家企业中包括几家设在中国的企业。

联合国安理会在2017年决议禁止朝鲜出口煤炭。自2006年以来安理会15个理事国一致同意加大对朝鲜制裁，以切断其核及弹道导弹计划的资金来源。

据路透社报道，美国财政部长姆努钦在一份声明中称：“朝鲜继续绕过联合国煤炭出口禁令，煤炭是帮助资助朝鲜大规模破坏性武器计划的一项主要创收来源，”

独立的制裁监察机构今年稍早向联合国安理会提交的一份年度报告称，2019年朝鲜继续无视安理会决议，“非法进行大宗商品海运出口，尤其是煤和沙”，这为朝鲜赚取了数亿美元资金。

美国的行动冻结被制裁实体的美国资产，并基本禁止美国人与其打交道。

美国财政部表示，被列于黑名单的船只包括Calm Bridge、Asia Bridge、Lucky Star和Star 18。这四艘船“直接从朝鲜港口装载煤炭，输送船货到该地区各地。”

被制裁的船运公司包括总部位于中国的威海汇江贸易有限公司(Weihai Huijiang Trade Ltd)、Always Smooth Ltd和Good Siblings Ltd。美财政部称，Always Smooth和Good Siblings亦在英国注册。

制裁名单中还包括总部设在香港的Silver Bridge Shipping Co-HKG、越南的Thinh Cuong Co Ltd，和在朝鲜及越南运营的Korea Daizin Trading Corporation。