公开出柜 下任美国驻华大使会是他？

美国当选总统拜登正考虑提名皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）出任美国驻华大使。

现年38岁，于2015年公开出柜的布蒂吉格曾为印第安纳州南本德市市长，他此前宣布参加美国民主党内的总统候选人竞选，后于今年3月退出争夺，并转而支持拜登。

美国政治新闻网站Axios12月9日报道，指民主党内部许多人都看好布蒂吉格有朝一日将再度参选总统。拜登也对布蒂吉格高度赞扬，曾在谈到布蒂吉格时表示：“我想我以前从未这样做过，但他让我想起了我的儿子博。我知道这对大多数人来说可能意义不大，但对我来说，这是我能给任何男人或女人的最高褒奖。”

布蒂吉格本人曾向拜登过渡团队表示，对外交政策或国家安全领域最感兴趣。

因此，如果拜登真的任命布蒂吉格为驻华大使，不仅能为他外交方面的经验加分，同时也能让北京提早熟悉民主党未来的总统参选人。

此前美国政府任命驻华大使的惯例都是安排处于职业中期或接近退休的资深外交官出任，以示对北京的尊重。当前美国并没有任命驻华大使，美国驻华大使馆级别最高的官员为临时代办傅德恩（Robert W. Forden）。

上一任美国驻华大使布兰斯塔德于2020年9月14日宣布卸任退休，10月4日离开北京。

然而，安排一名具有参选总统潜力的年轻官员出任该重要职位并非没有先例。1974年美国总统福特就任命老布什赴北京任美国驻大陆联络处主任。老布什于1988年当选美国第41任总统。

不过也有布蒂吉格的支持者认为，一份在美国本土，进入拜登内阁的职位对布蒂吉格的未来有很大帮助，让他能与美国黑人群体建立关系，获得他们的日后的支持。

然而，当前拜登的主要精力还是在任命女性及少数族裔候选人担任政府高层。作为白人男性的布蒂吉格因此没有明显优势。不过Axios报道指出，布蒂吉格也在美国退伍军人事务部领导人、交通及商业等职位的被考虑之列。

如果布蒂吉格成为美国驻华大使，他也并非首名出使中国的同性恋外交官。现任美国驻港澳总领事史墨客2014年9月在担任美国驻上海总领事时与同性伴侣吕英宗在旧金山结婚。

同年，英国驻上海总领事戴伟绅也与自己的同性伴侣张志鹄在英国驻华大使的见证下结婚。