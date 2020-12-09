美众议院表决通过7410亿美元国防预算法案

（早报讯）美国国会众议院当地时间8日晚表决通过总计7410亿美元的国防预算法案。

据中新社报道，在当天的表决中，该法案以335票赞成、78票反对的结果顺利通过。该法案包括给美国军人涨薪、更新武器装备、减缓美国从德国和阿富汗撤军、限制总统在南部边境驻军以及对土耳其实施制裁等。

在当天投票前，美国总统特朗普在社交媒体发文呼吁共和党议员投票反对该法案，并称即使国会通过该法案，他也将行使总统否决权否决该法案。

特朗普曾多次表示反对该法案，因为该法案未包含其要求的取消对社交媒体公司法律保护条款。特朗普对该法案中要求将所有以南北战争时期南方邦联人物命名的军事基地改名条款也表示反对。

按照美国宪法规定，如果总统对国会通过的法案行使总统否决权，该法案将重新在国会进行表决，如果参众两院均已三分之二以上票数通过，国会将推翻总统否决。

在当天的投票中，赞成票数超过三分之二。但包括众议院少数党领袖麦卡锡在内的多位共和党议员表示，尽管今天投票赞成，但如果总统否决该法案，将与总统保持一致。

众议院多数党领袖、民主党人霍耶则表示，他相信即使总统否决该法案，众议院也有足够票数推翻总统否决

接下来，该国防预算法案将在参议院进行表决。