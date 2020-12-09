违规举行“无罩”舞会遭舆论炮轰 驻韩美军：凸显判断失误

（早报讯）驻韩美军（USFK）驻地近日被爆出违反韩国政府及驻韩美军防疫规定的事件，引发韩国国内舆论批评声浪，驻韩美军指相关事件凸显了判断失误。

驻韩美军今天（12月9日）下午在社交媒体上载一段发言人李彼得上校（Col. Lee Peters）录制的视频，他表示驻韩美军知晓近日在平泽汉弗莱营（Camp Humphreys）以及乌山空军基地（Osan Air Base）发生的事件“凸显了判断失误”，并且与驻韩美军的防疫宗旨及措施不符，相关事件“不能反映（驻韩美军）减缓2019冠状病毒疾病传播的承诺”。

他也提醒驻韩美军人员，在驻地内外都须遵守防疫措施。

本月4日晚上7时至10时，驻韩美军萨尔萨舞社团在汉弗莱营内部食堂Flightline Tap Room举办舞会。部分舞会参与者在社交网站上载的照片和视频中显示，多达几十名没有或未正确佩戴口罩的人员贴身热舞。后来，网上也出现在乌山空军基地拍摄的类似违反防疫措施的活动视频。

事发后，涉事的两个场所都已被驻韩美军关闭，“直到另行通知”。

韩国外交部昨天表示，即使仅违反军队内部防疫守则，也将对社会造成严重危害，已向驻韩美军强调制定严格防疫措施以及遵守防疫守则的重要性。

迄今为止，驻韩美军共计有408人确诊冠病。11月20日至12月4日间，17名驻韩美军人员的冠病检测呈阳性。他们都是在抵达韩国后确诊，并没有与任何驻韩美军驻地人员或当地社区接触。