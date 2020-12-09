霹雳州宪政危机落幕 国盟同意巫统代表出任大臣

（早报讯）马来西亚首相及土团党主席慕尤丁、国阵主席阿末扎希，以及伊斯兰党主席哈迪阿旺周三开会讨论霹雳州政局后达致协议。他们同意向霹雳州苏丹推荐巫统霹雳州主席沙拉尼担任新任州务大臣，这让纷扰多日的霹雳州宪政危机有望结束。

国阵总秘书安努亚慕沙周三下午在推特发布的三方联合声明宣布上述消息。联合声明是由安努亚慕沙、土团党总秘书韩沙再努丁与伊党总秘书达基尤丁等三人联署发布。声明表示：“会议也对（霹雳）州政府其他职位的委任达致协议。”

根据声明，阿末扎希在三方会议上，也代表霹雳州国阵州议员针对在日前霹雳州议会扳倒原任州务大臣阿末法依沙一事道歉。阿末法依沙也是土团党署理主席。霹雳州议会上周五以48票反对、10票支持及一张废票，否决对阿末法依沙的信任动议。阿末法依沙由于大部分巫统州议员不支持他而下台。

此外，伊党总秘书达基尤丁则在推特发布慕尤丁、阿末扎希与哈迪阿旺三人签署文件的照片，并表示三党同意继续共同组织霹雳州政府。根据照片，达基尤丁与国阵总秘书安努亚慕沙，以及土团党总秘书韩沙再努丁见证三名党主席签署文件。

巫统主席阿末扎希周二上午觐见霹雳州苏丹纳兹林沙之后，向媒体称巫统提呈的霹雳州务大臣人选已获得大多数州议员支持，巫统也将联合土著团结党及伊斯兰党共组霹雳州政府。由于阿末扎希当时信心满满，因此各方都以为周二下午的新大臣宣誓仪式将按计划进行，纷扰多日的霹雳州政局也将逐渐恢复平静。

不料，霹雳王室理事会发言人安努亚再尼周二下午在王宫外召开记者会表示，霹雳州王宫截至周二下午5时仍无法确认巫统是否已获得足够的州议员支持，因此原定周二下午举行的新任大臣仪式已经取消。