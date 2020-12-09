美国航天局种出首批“太空萝卜”

（早报讯）美国航天局（NASA）近日报告了“历史性收获”——在国际空间站培育幷收获了人类历史上首批“太空萝卜”。这20根珍贵的萝卜已被冷藏保存，预计明年带回地球供科学家研究。

NASA发布的一份情况说明书称，萝卜是在零重力环境下成功种植幷收获的最新新鲜农产品。据悉，航天员已在国际空间站上种植了15种植物，包括8种绿叶植物。

NASA指出，“Plant Habitat-02”计划首次在国际太空站种植萝卜，科学家选择种萝卜是因为对它足够了解，能在27天内成熟。目前收获的20株萝卜已被美国航天员鲁宾斯采收，冷藏保存，明年将被带回地球。

这次种植萝卜成功，NASA称之为“历史性的收获”，还将种植萝卜27天的过程浓缩成一段短片供太空爱好者欣赏。此次项目负责人杜福尔表示，NASA曾在国际太空站种植过各种蔬菜，包括生菜、卷心菜、芥末和甘蓝等，其中一些被航天员吃了，但大部分都被送回地球进行分析。在太空如果可以方便地种植“太空蔬菜”，待有朝一日人类踏上月球和火星长期执行任务时，就能吃到新鲜的食物了。

据悉，国际太空站的种植机器会照射红光、蓝光、绿光、白光等不同光线刺激植物生长，以先进的控制系统供水，舱内设有180多个传感器及监视器，让研究人员便于观察生长状况，随时调节水分含量、温度和二氧化碳浓度。