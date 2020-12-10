拜登儿子称被美检方调查税务 坚称合法行事

（早报讯）美国候任总统拜登的儿子亨特周三（12月9日）说，特拉华州的美国检察官办事处正在调查他的税务事务。

路透社报道，亨特在声明中说：“我非常认真地对待这件事，但我相信，对这些问题进行专业而客观的审查将证明我合法且适当地处理了我的事务，包括在专业税务顾问的帮助下。”

亨特表示，他在周二当检方通知他的律师有关这项调查后，首次得知此事。

拜登过渡团队周三发表声明说：“候任总统拜登对他的儿子深感骄傲，他经历了严峻的挑战战斗，包括最近几个月的恶性人身攻击，过后变得更加强大。”

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，调查员目前在审查多种金融问题，包括亨特及其主要是中国在内的同伙在外国的商业交易中是否违反了税收和洗钱法律。两名知情者说，调查最早在2018年已经开始。

美国检察官办公室拒绝置评。

亨特此前成为总统特朗普和他的共和党盟友在白宫竞选中的攻击焦点。特朗普和共和党人在民主党人拜登担任副总统时，质疑他在乌克兰能源公司董事会的位置可能存在的利益冲突。特朗普在乌克兰问题上的行动导致他在1月被民主党占多数的美国众议院弹劾。

特朗普在竞选期间还呼吁中国调查亨特参与寻求筹集中国资本的基金。特朗普指责亨特利用自己的影响力来确保中国对其投资的财政支持。

特朗普从未提供证据支持这一说法，亨特则一再否认有任何不当行为。