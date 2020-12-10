巨大意见分歧仍存在 英欧谈判将持续到周日

（早报讯）英国首相约翰逊与欧盟委员会主席冯德莱恩周三晚（12月9日）在布鲁塞尔进行“坦率讨论”期间未能缩小分歧，双方同意将会在13日就脱欧后贸易协议做出决定。

路透社报道，英国首相办事处一名资深消息人士在声明中说：“双方之间仍然存在很大的差距，目前尚不清楚这些差距是否可以弥合。”消息人士说，约翰逊不想留下“任何未经测试达成协议的路线”，因此约翰逊与冯德莱恩同意在未来数日针对谈判条件进一步讨论。

冯德莱恩在另一份声明中也表达相同评论。

欧盟和英国曾将周四的会议视为打破谈判僵局的机会，但双方都承认，贸易协议有可能使双方陷入困境。英国在1月份正式离开欧盟，但此后一直处于过渡期，在此期间它仍然是欧盟单一市场和关税联盟，这意味着贸易、旅游和商业规则保持不变。如果到了12月31日没有协议保护每年1万亿美元的贸易免受关税和配额的影响，双方的企业将受到影响。

约翰逊早前说，布鲁塞尔希望英国在未来遵守新的欧盟法律或自动被惩罚，并坚持放弃对其渔业水域的主权控制。他在英国国会说：“我不认为这些是这个国家的任何首相都应该接受的条款。”

约翰逊说，如果欧盟放弃其要求，仍然可以达成“一个很好的协议”，但表示有贸易协议与否，英国都会繁荣。