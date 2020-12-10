英国将撤销对美国商品报复性的欧盟关税

（早报讯）英国与美国长期以来对飞机制造商空中巴士和波音公司补贴的争议不休，英国周三（12月9日）表示，将撤销对美国商品的欧盟关税，伦敦也希望与华盛顿达成脱欧后贸易协议。

法新社报道，美国总统特朗普去年对葡萄酒、奶酪、橄榄和其他欧洲美食征收25％的关税，以争夺空中巴士的补贴。在世界贸易组织指责华盛顿对波音公司的国家援助之后，欧盟最近对美国进口的一些农产品，包括小麦和烟草以及烈性酒精和巧克力实施了自己的一轮关税。

然而，英国首相约翰逊的政府现在决定，从1月1日起当英国退出欧洲关税同盟和单一市场后，暂停措施。伦敦表示，正在放弃波音争端导致的报复性关税，以鼓励美国同意谈判结果。欧盟官员还表示，他们更喜欢谈判解决方案，但贯彻执行关税，尽管特朗普失去了连任总统的机会。

国际贸易部长特拉斯（Liz Truss）补充说，约翰逊政府正在设法“减轻”这场争吵。“作为一个再次独立的贸易国家，我们终于有能力根据我们的利益和经济来塑造这些关税，并为英国企业服务挺身而出。”

“最终，我们希望缓和冲突并达成谈判解决方案，以便加深我们与美国的贸易关系，并在这一切下划清界限。”

她指出，英国在美国对英国钢铁征收“非法和不公平的关税”之后继续征收报复性关税。