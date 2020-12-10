辉瑞与BioNTech疫苗资料遭黑客入侵

（早报讯）美国制药公司辉瑞公司及其德国合作伙伴BioNTech周三（12月9日）表示，与他们的冠病疫苗开发相关的文件在欧洲药品监管机构被黑客入侵。

路透社报道，评估欧盟药品和疫苗的欧洲药品管理局（EMA）几个小时前表示，它已经成为网络攻击的目标，并没有提供进一步的细节。

辉瑞与BioNTech表示，他们相信试验参与者的任何个人数据没有被泄露，并说EMA“向我们保证，网络攻击不会对其审查的时间表产生影响”。目前尚不清楚袭击何时发生或如何发生、谁应对此负责，还有哪些其他信息可能被泄露。

这两家公司表示，他们被EMA通知“该机构已经受到网络攻击，并已查看了一些与辉瑞与BioNTech的冠病疫苗的监管提交有关的文件”。

专家说，这些文件可能对急于开发疫苗的其他国家和公司非常有价值。打击冠病相关违规行为的志愿者组织CTI-League创始人罗杰斯说：“当涉及到提交给这类监管机构的数据时，这包含了有关疫苗及其作用机制、效率、风险和已知可能的副作用以及处理指南等任何独特方面的机密信息。”

他说：“它还提供了有关参与疫苗供应和分销的其他各方的详细信息，并可能显着增加疫苗的攻击面”。以此增加了配方或生产可能被黑客攻击或被盗的更多方式。

辉瑞与BioNTech表示：“没有与此事件有关的BioNTech或辉瑞系统遭到破坏，我们不知道通过入侵的数据可以识别出任何研究参与者。”BioNTech的发言人拒绝进一步置评。辉瑞没有回应进一步置评的要求。

EMA表示将在12月29日完成审查，但时间表可能会改变。EMA声明没有提供关于这次袭击的细节，只说它正在执法部门的帮助下进行调查。美国执法和网络安全官员没有回应置评要求。