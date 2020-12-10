以色列宣布启动“创世纪2”号登月计划

（早报讯）以色列科技部周三（12月9日）宣布启动“创世纪2”号登月计划，并将在约四年内发射该国第二个月球探测器。该计划的启动仪式9日在以色列总统府举行。

据新华社报道，以色列科技部说，“创世纪2”号月球探测器将由一架轨道器和两架着陆器组成，重约630公斤，轨道器将在数年内绕月球飞行并进行科学实验，两架着陆器则将降落在月球上的两个地点进行科学实验。

以色列科技部还说，“创世纪2”号登月计划将由以色列非营利机构“以色列太空登陆组织”、以色列航天局、以色列航空航天工业公司等合作完成。该计划预估费用为1亿美元（约1.3亿新元），其中一半资金将由国际合作提供。

以总统里夫林当日在这一计划的启动仪式上表示，该计划将“通过开创性的科学实验扩展人类知识的范围”，“帮助人类更好了解我们所生活的宇宙”。科技部长沙伊也表示，这一计划将“确保以色列作为创新强国的地位”，包括阿联酋在内的七个国家已表示“有兴趣参加该计划”。

2019年2月，以色列首个月球探测器“创世纪”号搭乘美国“猎鹰9”火箭，开启奔月之旅。该探测器由“以色列太空登陆组织”设计，在以色列航空航天工业公司、以色列科技部等机构支持下建成。在准备登月数分钟前，探测器与地面失去联系，撞向月球表面。