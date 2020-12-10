日本冠病疫苗接种原则上将采用预约制

（早报讯）日本厚生劳动省周四（12月10日）决定，冠病疫苗接种场所由市町村准备，原则上采用预约制推进接种。

据共同社报道，此事在当天举行的预防接种相关专门小组会议上获得同意。接种场所除地区的医疗机构外，还设想了保健中心、体育馆和活动会场。厚劳省将在各地配备能以超低温储存疫苗的约1万个冷冻柜，力争建立按地区规定日期等可顺利为大量人员接种的体制。

美国制药巨头辉瑞等开发的疫苗8日起在英国进行接种。美国近期也将启动接种。日本最快可能在明年3月开始接种，完善体制成为当务之急。

考虑到需要在短时间内给许多人接种，厚劳省将通知市町村准备保健中心、体育馆、活动会场和商业设施等作为接种场所，并要求建立可接受预约的机制。

辉瑞和美国生物科技企业莫德纳开发的疫苗在常温下成分易破坏，需要超低温储存。厚劳省将确保能以零下75度储存的冷冻柜约3000个、零下20度的冷冻柜约7500个，并采购干冰和保冷箱，配备给地区的接种场所。

辉瑞疫苗预计一次配送1000剂，若用保冷箱和干冰保管，需要10天左右接种完毕。厚劳省要求地方政府考虑分配量确保接种场所和人员。地方政府也将探讨按地区规定接种日期。

为避免流通出现混乱，厚劳省还将开发和运用与地方政府和批发商共享医疗机构所需疫苗量等数据的系统。