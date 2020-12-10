加拿大批准辉瑞冠病疫苗

（早报讯）加拿大周三（12月9日）批准首款冠病疫苗，并表示将于下周开始在全国范围内交付和进行初次注射疫苗，而每名加拿大人将能够最早于9月底接种疫苗。

路透社报道，加拿大是继英国和巴林之后，批准辉瑞公司与德国BioNTech公司开发的疫苗的第三个国家。

加拿大总理特鲁多在国会说，这一天“对加拿大人而言是美好的一天”。“我们将看到3万剂疫苗下周开始到达，还有更多的疫苗即将到来，但是……我们要度过一个艰难的冬天。”

加拿大正处于第二波疫情之中，该国的几个地区实施了新的卫生限制，压低了第一波之后明显的反弹。政府在周三发布的疫苗接种计划中表示，所有加拿大人的一般接种将在优先人群得到照顾后于4月份开始。该计划称，该国现在“有能力在2021年为100％的人口接种疫苗”，而卫生部分发的另一张表格表示，免疫接种可能在9月底之前完成。

该监管机构称，该疫苗“安全、有效及质量好”，是在与美国食品和药物管理局的紧急使用授权非常相似的临时加速药物审查制度下批准的。然而，英国医学监管机构周三建议，有重大过敏史的人在两人报告其推出的第一天出现不良反应后，无法获得辉瑞的疫苗。在回答有关过敏反应的问题时，加拿大卫生部官员表示，疫苗总是有风险，他们将监测事态发展。他们只是建议以前对任何疫苗成分有不良反应的人现在不要接种。

截至周二，加拿大累计病例超过42万9000起，累计死亡病例逾1万28000起。

加拿大已确定订购了2000万剂疫苗，足以接种1000万人，并可选择购买5600万剂疫苗。辉瑞将把需要超冷库的疫苗运送到加拿大各地的仓库。在大多数情况下，省和地区卫生系统将免费为民宗接种。他们将对如何在其管辖区使用稀缺的早期供应拥有最终决定权。

根据联邦指南，首先接种疫苗的优先群体包括一些医疗保健工作者、长期疗养院居民和员工、老年人和土着居民。

官员表示，他们预计在3月底之前将获得600万剂辉瑞和莫德纳（Moderna）疫苗。每种疫苗需要间隔大约三周接种。