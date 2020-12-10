面簿遭反垄断法诉讼 或被迫出售WhatsApp和Instagram

（早报讯）社交媒体巨头面簿遭遇反垄断诉讼，或可被迫出售其几年前收购的WhatsApp通讯应用和Instagram图片分享应用平台。

美国联邦贸易委员会（FTC）和40多个州的总检察长对面簿发起两起反垄断诉讼，指控该公司使用非法的反竞争策略来收购或扼杀竞争对手，以巩固其在社交网络领域的统治地位。

委员会在诉讼中表示：“自从击败早期的竞争对手Myspace并获得垄断力量以来，面簿已经转向通过反竞争手段进行防御。在确认了Instagram和WhatsApp这两个对其主导地位构成重大竞争威胁后，面簿通过收购这两家公司来消除这些威胁。这反映了首席执行官扎克伯格在2008年电子邮件中表达的观点，即收购比竞争更好。”

目前委员会正在寻求永久性禁令，要求面簿剥离包括Instagram和WhatsApp在内的资产。这意味着面簿可能被分拆。如果有必要，美国各州也可能应声加入呼吁拆分拆面簿的行列。

面簿回应表示，反垄断法的存在是为了保护消费者和促进创新，而不是为了惩罚成功的企业。面簿被用户选择是基于面簿旗下应用和服务为用户提供的价值，非强制用户使用，面簿“将全力捍卫人们继续做出这些选择的能力”。

面簿表示，该公司正在评估美国联邦贸易委员会和各州总检察官发起的这两项反垄断诉讼。面簿称，政府“现在想要推翻重来，却不考虑这个先例一开，会对整体企业界或每天选择我们产品的用户造成什么影响”。此前，美国联邦贸易委员会批准了面簿收购Instagram和WhatsApp的交易。

据外泄的面簿内部会议录音显示，该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）曾在今年7月向员工表示，面簿将“不遗余力”地对抗旨在拆分该公司的司法挑战，并将这种挑战称作“事关生死存亡”的威胁。