意大利研究：有4岁儿童去年11月已感染冠病

（早报讯）意大利科学家一份报告显示，研究人员在去年11月在一名四岁儿童体内发现2019冠状病毒疾病（COVID-19），意味着冠病可能早在2019年11月中旬前已在意大利传播。

意大利《共和国报》12月9日报道，米兰大学研究团队发论文指出，该大学研究人员在一份2019年12月初提取的一名4岁儿童咽部分泌物中发现冠病病毒。

据报道，2019年11月30日，居住在意大利米兰市的一名4岁男童因出现呼吸道不适、呕吐等症状，被送往当地一家医院急诊室。次日，该男童身上出现了类似麻疹的斑点。2019年12月5日，医务人员对男童进行了咽拭子麻疹病毒检测，并按规定保留了咽拭子样本。

近日，米兰大学研究人员对2019年9月至2020年2月期间，米兰地区出现的39起皮疹病例所保留的咽拭子样本进行了研究分析，其中38份样本对冠病病毒呈阴性，而保留的这名4岁男童咽拭子样本，则对冠病病毒检测呈阳性反应，并分离出了冠病病毒株。

研究报告作者之比安奇表示，根据对4岁男童咽拭子样本反推调查，该男童在2019年11月21日出现呼吸道症状以前的4至5天，已经感染冠病。这名男童及家人并无出国旅游史。

比安奇强调，2020年3月以来，用于该项研究的实验室一直处于关闭状态，因此完全可排除样本在实验室内被感染的可能性。根据医学观察，冠病病毒可引起类似川崎病、麻疹等其他病毒的感染症状。由此表明，冠病病毒在意大利暴发前，就已经在该国北部地区传播开来。