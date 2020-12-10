霹雳苏丹：三年内三次大臣宣誓礼并不光彩

（早报讯）巫统霹雳州主席沙拉尼今天宣誓就任霹雳州第14任州务大臣，霹雳政局上周五以来的纷纷扰扰也暂告一段落。不过，霹雳苏丹纳兹林沙在宣誓仪式上提醒政治人物，三年内举行三次大臣宣誓仪式并非什么光彩的事。他希望政治人物引以为鉴，避免重蹈覆辙。

纳兹林沙表示，霹雳从2018年第14届全国大选至今，已经史无前例的三次进行大臣宣誓礼。他说，这并不值得引以为傲，而应该引以为鉴。因为这显示政治人物领导无方，无法保障始终如一的支持并集中精力以最佳方式治理霹雳，也显示政治人物并未将民之所欲视为当务之急。

他说，一个人获得职权后往往显露本性并颠倒是非，当一个人拥有财富及财产时也往往原形毕露，中庸与谦卑之道随即消失，体现的是傲慢及目中无人的本质。地位越高者往往越容易得意忘形。“若一个人开始被一群自私自利、虚伪或阿谀奉承者围绕，这种性格与角色的转变将加速。”

他表示，每位州议员都由于人民的信任而当选。人民对州议员寄以厚望，希望州议员能改善生活、提供多元的需求及服务、提升经济水平，以及致力满足人民的社会需求等。“所有州选区的人民，无论选择国盟或希盟州议员，无论是马来族、原住民、华族、印度族，或回教徒、基督徒、佛教徒、兴都教徒或其他信仰者，他们都有着同样的需求、承当同样的痛苦、怀有同样的希望，也有着同样的关怀。”

马国2018年5月9日全国大选后，希盟赢得联邦政权和霹雳州政权，来自巫统的时任霹雳州务大臣赞比里于是下台，希盟当时支持其成员党土著团结党的积莪营区州议员的阿末法依沙出任大臣。反希盟阵营今年2月23日发动“喜来登行动”推翻希盟政府后，阿末法依沙今年3月宣布霹雳州土团党退出希盟，并在3月9日成立土团党、巫统及伊斯兰党组成的国盟州政府，阿末法依沙过后宣誓就任大臣，直到上周五遭巫统推翻。