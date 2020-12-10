谷歌：马国民众食谱搜索量全球第一

（早报讯）马来西亚谷歌表示，马国民众使用谷歌搜寻食谱的次数，比全球任何国家都多。马国搜索量最高的食谱，则是韩国“400次咖啡”的制作方式。

谷歌产品行销公关播经理纳迪娅周四发布声明表示，许多马国民众在冠病疫情期间待在家里，制作美食于是成了人们的兴趣与消耗时间的方式。“马国民众也把食物当作带来慰籍的新嗜好或新事业，（马国一次）成为全世界食谱搜索量最高的国家。”

根据谷歌的统计，最多马国搜索的食谱，是风靡一时的韩国“400次咖啡”（Dalgona Coffee）。这种焦糖泡沫咖啡是将咖啡粉、砂糖和热水以1比1比1的比例，用人手搅拌400次而闻名。这款咖啡在马国最红的时期，正是当局3月份开始落实行动管制令（MCO）的时候。

排名第二的食谱，是模仿“400次咖啡”的“400次美禄”（Dalgona Milo）。其他依次为焦糖饼乾乳酪蛋糕（Biscoff Cheesecake）、龙卷风蛋糕（Tornado Cake）、大理石蛋糕（Marble Jelita Cake）、油条、番薯糕（Cekmek Molek）、面煎粿、豆花以及焦香乳酪蛋糕（Burnt Cheesecake）等。

马国谷歌的年度关键字搜索排行榜，还包括“冠病”及“国家关怀援助金计划”（BPN）等。在科技方面，人们搜寻最多的是Realme相关的智能手机。娱乐方面，港剧《法政先锋4》则是人们搜寻最多的关键字。