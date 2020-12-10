德国冠病死亡人数破2万 卫生官员称该数字将进一步上升

（早报讯）德国星期四新增440起2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例，死亡人数总计破2万人。罗伯特·科赫传染病研究所高级卫生官员表示，未来数周内德国冠病及相关死亡人数可能会进一步上升，并呼吁民众减少60%与他人的接触。

路透社报道，罗伯特·科赫传染病研究所院长维勒说，目前德国冠病感染率令人担忧。“情况仍然非常严重，并且在过去一周中有所恶化。目前，我们看到的是感染的上升。”研究所监控部门的负责人芮系洛表示，特别是在图林根州、勃兰登堡州和萨克森-安哈尔特州的病例增加，令人担忧，

研究所周四的数据显示，德国报告的冠病死亡人数仍在急剧增加，过去24小时内增加了440人，至2万零372人。较前一天，德国确诊的冠病病例增加了2万3679起，至124万2203起，创下了每日新的记录。之前的记录是11月20日，增加了2万3648。

德国总理默克尔星期三（9日）呼吁德国人在圣诞节期间减少非必要接触。在演讲过程中，默克尔眼含热泪地说，科学家们实际上是在恳求民众坚持科学的防疫规定。

默克尔在演讲过程中，眼含泪光，并做双手合十状。她说道：“我很抱歉，我发自内心地感到抱歉，但如果我们付出的代价是每天590人死亡，那么在我看来这是不可接受的。”

她还提醒称，“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

据报道，由于目前封锁未能将感染率降至可控水平之下，德国正在考虑采取更严格的防控措施。德国卫生专家建议延长学校假期、关闭非必要商店等。