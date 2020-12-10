韩国将成立独立反腐机构专查高官

（早报讯）韩国国会星期四通过《高级公职人员犯罪调查处法修正案》，将成立一个独立于检方的新机构调查高级官员腐败等。

韩联社报道，韩国国会星期四（10日）召开全体会议，以187人赞成、99人反对、1人弃权通过《高级公职者犯罪调查处法》修订案。

多年来，韩国检方屡遭诟病“权力过大”。根据韩国法律，检察厅隶属法务部，但实际运作中，拥有绝对独立性，垄断调查权、公诉权等；警察办案也须通过检方审查。 资料图：韩国总统文在寅。

韩国总统文在寅政府自上台后，主张推进检察改革，成立独立于检方的高级公职人员犯罪调查处是其改革核心之一。去年底，韩国国会通过《高级公职人员犯罪调查处法》，今年修订该法案。

10日下午，国会通过《高级公职人员犯罪调查处法修正案》，对公调处检察官的年限资格、任期进行调整等。这意味着，公调处将进入实际启动阶段。

公调处调查对象包括总统、国会议员、大法院院长、总理等高级公职人员；对警察、检察官、法官等，公调处可以直接起诉。法案规定，总统和总统府青瓦台不能干涉公调处工作。

据青瓦台消息，韩国总统文在寅10日下午表示，公调处曾被无限期推迟成立，感到非常遗憾。他称，公调处成立“虽然有些晚，但现在能兑现承诺，感触颇深”。

文在寅表示，设立公调处的意义在于，形成权力机关间的制衡，保证司法公正等。他称，希望其余程序顺利进行，争取于2021年正式成立公调处。