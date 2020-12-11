约翰逊：英欧贸易协议最终谈判或将失败

（早报讯）英国首相约翰逊周四（12月10日）说，英国与欧盟达成脱欧贸易协议的最后谈判可能会失败，并敦促公众为“无协议”做好准备。

法新社报道，约翰逊说：“现在有一个很大的可能……就是我们将有一个如澳大利亚与欧盟之间的关系的解决方案，而不是加拿大与欧盟之间的那种。”

约翰逊周三同欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔进行晚餐对话后，告诉英国内阁：“他们非常同意我的看法，即目前摆在桌面上的交易对英国来说真的不适合。”他指责布鲁塞尔在英国如果没有与欧盟任何新的未来立法保持同步，就试图“惩罚”英国，尽管之前显然已经把这种需求从谈判条件中拿走了。

约翰逊表示，确保公平竞争的这种“等值”规则“不是明智的做法”，在其他贸易协定中也没有对应的规则。“这是一种保持英国锁定在欧盟……监管轨道的方式。”

然而，他表明，将会尽力与欧盟达成协议。“我们不会停止谈判，我们将继续谈判，但依我们目前的情况，我认为现在每个人都为澳洲的选择做好准备是至关重要的。”

英国在1月份脱欧，结束了与其最近邻国和最大的整体贸易伙伴近50年来的一体化。英国与欧盟谈判员周三获得另外72小时为未来贸易关系达成协议，再于周日决定是否继续谈判。

不论结果如何，英国将会于1月1日离开欧盟单一市场和海关区。如果同澳洲一样没有达成协议，英国将按照世界贸易组织的条件进行贸易，包括关税和配额。