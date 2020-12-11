美国食品和药物管理局小组投票赞成紧急使用辉瑞疫苗

（早报讯）美国食品和药物管理局（FDA）的一个外部专家小组周四（12月10日）以压倒多数投票赞成紧急使用辉瑞公司的冠病疫苗。

据路透社报道，该小组以17对四投票赞成由辉瑞公司与德国BioNTech开发的疫苗，以此支持该疫苗的益处胜过16岁及以上成年人接种该疫苗的风险。该小组一名成员弃权。

FDA预计将会在数日内批准紧急使用该疫苗。辉瑞公司要求批准在16至85岁的人群中使用双剂量疫苗。一些专家小组成员讨论了是否应将16岁和17岁的人列入建议，因为这些个人的风险很低，而且审判中的证据很少。最后，他们对FDA提出的问题进行了投票，其中包括16至17岁的人。FDA通常遵循其专家小组的建议，但没有义务这么做。

专家小组还讨论了两份关于英国疫苗接种者严重过敏反应的报告，并对辉瑞计划的很大一部分讨论进行了讨论。根据州和地方卫生官员提出的建议，该计划让辉瑞公司在试验中接受安慰剂的志愿者可选择在有资格的情况下获得疫苗。

FDA在会前准备的文件没有指出任何新的安全性或有效性问题，让有者乐观认为，美国将很快跟随英国和加拿大授权疫苗。FDA专员哈恩在周四的会议之前表示，该机构正在仔细审查辉瑞疫苗的所有数据，包括英国警告后的潜在过敏反应。他说，如果最终获得批准，疫苗的标签将包括有关疫苗适合让谁接种，以及谁不应接种。

根据Worldometer世界实时统计数据，美国累计确诊病例超过1600万起，累计死亡病例近30万起。