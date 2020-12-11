澳研究称废水检测有助更早发现冠病

（早报讯）澳大利亚联邦科学与工业研究组织周四（12月10日）发布公报说，他们与昆士兰大学科研人员开展的新研究表明，废水检测可在冠病感染者出现症状几周前就发现社区中存在的冠病，有助于构建有针对性的早期检测系统。

据新华社报道，研究人员回顾分析了今年2月和3月初在澳洲布里斯班收集的废水样本。研究发现，最早在当地公开报告首批冠病之前三周，就已能从废水样本中检测到冠病的基因指纹。研究成果近日已发表在美国《整体环境科学》杂志上。

研究人员还表示，如果采样足够频繁和广泛，该技术可在有患者感到不适前通过废水检测出冠病，这是因为他们在得知自己被感染前，身体已开始通过粪便将病毒碎片排入废水系统中。

参与研究的澳洲疾病防控中心主任特雷弗·德鲁介绍说，研究发现一些患者可能在表现出临床体征前就已感染并传播冠病。有证据表明，冠病感染人体后，可在患者出现症状前的一段时间自我复制，一部分病毒便会随人体粪便排出体外。

研究人员认为，这一发现有助于针对特定区域进行防疫措施限制，避免较大区域的“完全封锁”，有利于恢复经济和让人们更自由流动。研究者还将继续改进方法，以在废水中更高效地检测到病毒，并减少废水采样方式的不确定性。

此前，多国研究人员曾报告在废水中检测出冠病。西班牙巴塞罗那大学今年6月发布公告说，该校领导的一个研究小组在去年3月采集的巴塞罗那废水样本中检测出了冠病。此外，法国媒体今年7月报道，相继在巴黎6月底和7月的废水样本中检测出冠病。法国医学科学院7月初表示，废水的微生物分析可以对病毒传播起到定期监测和前瞻预警的作用。