澳洲因艾滋病毒误报而停止本土冠病疫苗开发

（早报讯）澳大利亚突然停止生产本土的冠病疫苗，开发商说，这是因为试验表明该疫苗可能会干扰艾滋病毒的诊断。

据路透社报道，昆士兰大学（UQ）和疫苗制造商CSL是澳洲政府签约的四款疫苗之一，该疫苗在“某些艾滋病毒诊断检测”报告出现误报后停止生产。

CSL说，虽然216名参与者在第一阶段试验中没有出现严重的不良影响，但数据显示，已经开发的抗体干扰了艾滋病毒诊断，并导致一些HIV测试的误报。鉴于结果，CSL表示，它已经与澳洲政府决定停止疫苗的第二阶段和第三阶段试验。

CSL首席科学官纳什（Andrew Nash）表示：“这一结果突出了与早期疫苗开发相关的失败风险，以及在做出关于发现进展的决定时所涉及的严格评估。”

该疫苗可以重新设计，但这么做需要12个月。联合领导疫苗项目的加州大学教授保罗·杨（Paul Young）说：“虽然这是一个艰难的决定，但迫切需要疫苗必须是每个人的首要任务。”

CSL将在英国阿斯利康公司已经生产的3000万剂疫苗之外，再生产2000万剂疫苗，而政府也获得了更多Novavax疫苗。澳洲还与辉瑞公司达成协议获取其1000万剂的冠病疫苗，预计该国监管机构将于2021年1月批准该疫苗。

澳洲官员说，澳洲已经获得了1.4亿个疫苗单位来接种2500万人，这是世界上疫苗购买与人口比例最高的国家之一。澳洲2万8000起感染病例远远少于许多其他发达国家，目前只出现了零星的病毒病例，它并没有像在北美和欧洲部分地区那样开始接种疫苗。该国计划在2021年3月开始接种疫苗，并预计在该年年底之前将全部人口接种疫苗。