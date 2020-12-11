英国与越南达成新版自由贸易协定

（早报讯）在英国于12月31日完成从欧盟的过渡之前，英国和越南表示已结束《英国-越南自由贸易协定》的谈判。

路透社报道，该协议将取代现有的《英国-越南自由贸易协定》（EVFTA），并确保英国在完成脱欧程序后不会失去亚洲增长最快，开放程度最高的经济体之一的优惠关税的机会。

英国驻越南大使馆在一份声明中说：“今天，英国国际贸易部长特鲁斯和越南工业和贸易部长陈端安缔结了《英越自由贸易协定》。”“这将进一步促进英越双边贸易。在2010年至2019年间，英越双边贸易增长了两倍，达到57亿英镑（101亿新元）”。

英国驻河内大使馆星期五（11日）在一份声明中说：“两国全面实施只有贸易协定后，两国之间99％的关税将会取消。”目前尚不清楚两国将何时签署将取代《英国-越南自由贸易协定》（EVFTA）的最终协议。

越通社报道，越南工贸部称，8月1日生效的《越南—欧盟自由贸易协定》在2020年12月31日后将不再适用于英国。特别的是，英国和越南都希望尽快完成该协定，促进冠病疫情后的经济复苏。

此外，《越南—英国自由贸易协定》的条款在很大程度上与《越南—欧盟自由贸易协定》的条款相似，其意味着两国无需进行长达十年的谈判。

越英于1973年建交。47年来，越英双方贸易合作不断发展。根据越南统计总局的统计，2019年全年越南与英国贸易总额达到66亿美元，近年来，英国是越南在欧洲的第三大贸易伙伴（仅次于德国和荷兰）。

受冠病疫情的影响，截至2020年10月底，越英贸易总额达到47亿美元（62.7亿新元），下降了约15％。越南对英国的出口额超过41亿美元，比去年同期下降14.19％。

另外，越南工贸部还称，可再生能源、可持续消费、减少温室气体排放是越英两国今后可开展合作的领域。