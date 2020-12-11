日本新增2972起冠病病例 再创单日最高纪录

（早报讯）日本星期四新增冠病确诊病例达2972起，再创疫情暴发以来单日新增病例数新高。

中通社报道，日本媒体星期五（11日）发布最新数据显示，日本累计冠病确诊病例达17万2416起；新增死亡病例26起，累计死亡2513起。

数据显示，10日东京都新增确诊病例602起，这也是东京都单日新增确诊病例数首次超过600起，累计确诊4万5529起。除了东京都，千叶县、高知县、大分县等地单日新增确诊病例数也都创下新纪录。

北海道政府此前曾以11日为限，要求札幌市民众如不能采取规避感染风险的对策，就避免非紧急不必要的外出；但鉴于新增确诊人数居高不下，北海道政府决定将这一举措的时限延长两个星期，到本月25日为止。这一举措也同样适用于医疗系统承受重压的旭川市。

鉴于新年即将来临，北海道政府还要求民众到1月15日为止，不要进行五人及以上、超过两小时的聚餐活动，包括家庭聚餐在内。

日本防卫相岸信夫12月11日签署命令，派遣自卫队医务人员援助大阪人手严重不足的重症监护中心。大阪冠病疫情局势是全国最严重的地区之一。

七名具有重症监护室工作经验的高级医务工作者被派往大阪，以回应当地向自卫队提出的援助请求。自卫队10名医务工作者已经在北海道旭川市的医院开始工作，那里查出了聚集性传染源。