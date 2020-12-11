韩美就12处驻韩美军基地返还韩国达成协议

（早报讯）韩美两国就美军返还位于韩国各地的12处美军基地用地达成了协议。

韩联社报道，韩国总统府青瓦台国务调整室第一次长崔彰沅星期五（11日）在国防部办公大楼举行记者会时表示，韩美当天在线举行第201次《驻韩美军地位协定》（SOFA）联委会会议，就美方向韩方返还12处美军驻韩基地达成协议。

根据协议，韩方将收回的驻韩美军基地包括位于首尔市龙山区的5处和中区的1处、京畿道3处、大邱市1处、庆尚北道1处和江原道1处。总面积为146.5万平方米，相当于首尔汝矣岛面积的一半。

这是自韩美于2002年和2004年分别根据联合土地管理计划（LPP）和龙山基地搬迁计划（YRP）开启全国80处驻韩美军基地返还工作后，韩方首次收回龙山美军基地的部分地皮。政府表示，将利用该地皮建设公寓、传染病专门医院和龙山公园。

多年来，住在这些军事基地附近的居民一直呼吁让这些场所恢复供民使用。他们说，美国的设施扼杀了当地的发展计划，破坏了房地产价格。

韩美商定，由韩方先行承担所收回基地的污染净化费，日后双方将就费用分担问题进行协商。另外，双方还将就明确污染净化责任、加强在用基地的环境管理、制定污染管理标准以及环境事故发生时的联合调查程序等事宜进行持续协商。

崔彰沅表示，政府将综合考虑驻韩美军基地的搬迁计划、各地方政府的地区开发计划、同美方的协商情况等因素，致力于尽早收回龙山基地全部地皮和其他驻韩美军基地。