欧盟领导人拒绝再与约翰逊就脱欧协议进行对话

（早报讯）欧盟领导人拒绝了英国首相约翰逊在来临周一（14日）与德国总理默克尔和法国总统马克龙进行针对达成贸易协议对话的提议。

路透社报道，欧盟官员星期五（11日）被问及约翰逊周四（10日）提议前往巴黎和柏林试图达成一项新的欧盟-英国贸易协定时，这位官员说，欧盟已经告知约翰逊他应与欧盟委员会进行谈判。

据报道，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）周五对欧盟领导人表示， 欧盟不太可能与英国达成脱欧后的贸易协议。

欧盟27国政府首脑星期四在布鲁塞尔就设定严格的新环保目标等问题展开了彻夜的磋商。一些对英国脱欧谈判至关重要的领导人，包括默克尔和马克龙原定于在晚餐时间听取有关欧盟与英国未来关系的汇报，但到头来在一整晚的艰难磋商后，仅在早晨8点半听取了不到10分钟的通报。

两位欧洲官员指出，欧盟委员会主席冯德莱恩周三在峰会上会见了约翰逊后表示，现在无协议是可能性更高的选项。她表示，主要的障碍依然没有化解。

双方官员指出，周三晚约翰逊和冯德莱恩的晚餐会比预想的情况糟得多，导致谈判形式恶化。之前几天，乐观情绪明显升温，谈判人员和外交官都认为，双方或许最终可以达成协议，但是他们的希望不久后便破灭了。