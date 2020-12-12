尼日利亚北部学校遭枪手袭击 数十名学生或被绑架

（早报讯）尼日利亚警方周六（12月12日）表示，北部卡齐纳州的一所公立中学遭枪手袭击，企图绑架勒索。

据法新社报道，当地人说，数名学生被抓获。骑摩托车的袭击者周五晚些时候冲进了卡齐纳州（Katsina）地方政府区域坎卡拉（Kankara）的政府科学中学。

该州警方发言人说：“土匪们骑着摩托车开火，并试图进入学校。”发言人说，警方在军队的协助下与枪手交锋长达一个半小时。枪手被迫撤退并被跟踪，但发言人没有提到伤亡情况。

“我们还在点名以确定是否有学生失踪。”当局已部署增援部队寻找任何失踪的学生。

发言人补充说：“今早，大约200名学生在袭击中安全逃离，并已经回到宿舍。”当地居民说，袭击者带走了学生，但目前还不清楚有多少学生。

一名居民说：“绑匪与保安人员战斗。当战斗正在进行时，另一组绑匪走进学校，带走了几个学生。”“今早，一些逃出来的学生回到了镇上，但其他人乘巴士回家。”他说，目前学校已完全没人，所有学生已离开学校。

当地媒体报道，数十名学生可能被绑架。

卡齐纳是总统布哈里的家乡，也是尼日利亚西北部屡遭“土匪”绑架勒索赎金偷牛的州之一。在附近的卡杜纳州一所私立中学8月有七名学生和其女教师被绑架。人质后来被释放，但没有透露是否支付了赎金。