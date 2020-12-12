日本冠病小组会建议疫情扩大地区避免外出

（早报讯）日本政府冠病感染症对策小组会周五（12月11日）汇总了建议，把相当于“第三阶段”（感染骤增）的地区进一步分为三类，要求在疫情持续扩大的地区内避免外出、暂停旅游支援项目“Go To Travel”。

据共同社报道，会长尾身茂在小组会后的记者会上指出，在对阶段的判断和一部分对策上“中央政府与地方政府没有齐心协力”，“希望知事发挥领导能力，抢先采取措施，中央政府则提供支持”。

关于暂停以札幌市和大阪市为目的地的Go To Travel折扣，中央政府表示已朝着原定解除的16日以后仍然继续的方向，进行了最后协调。关于东京都，则至少会延长要求自我克制的期限。

另一方面，首相菅义伟参加网络节目，对于在包括岁末年初在内的期间，全国暂停Go To Travel的意见，表示否定称“还未考虑此事”。他就小组会的建议透露说，将以经济再生担当相西村康稔为中心，最快下周与相关地方政府首长协商应对措施。

提出新建议的背景因素是，中央政府11月25日把今后三周定位为“胜负关键”，提出强化应对措施，但目前未促成新增感染人数减少，难说是取得了成功。

小组会把相当于“第三阶段”的地区细分为感染“减少”、“居高不下”、“扩大”三类，出示了各类的具体对策。对于“居高不下”和“扩大”，小组会认为有必要采取强力对策，例如要求餐饮店等进一步缩短营业时间，以及要求像紧急事态宣言时那样的避免不必要非紧急外出等。此外，还希望掌握各地区感染状况的知事等发布饱含领导能力的讯息。

另一方面，尾身以“还未迎来三周的期限”为由，未明确指出目前各地方处于哪一类。

他还提议岁末年初放弃许多人参加的忘年会和新年会，成人式和岁末年初的活动利用在线方式。

尾身提及了疫情扩大势头不减的原因，例举称社会活动活跃的20至59岁人群无意中传染给了他人。有鉴于此，他认为有必要暂停Travel项目和刺激餐饮店需求的“Go To Eat”。