联合国秘书长：世界领导人应宣布气候紧急状态 直到达到碳中和

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯在周六（12月12日）的气候峰会开幕致辞说，世界领导人应该宣布“气候紧急状态”，以采取行动避免灾难性的全球变暖。

据路透社报道，在2015年巴黎气候协议签署五周年之际，70多位世界领导人将在为期一天的虚拟会议上发言，该会议旨在为大幅减少地球变暖排放创造动力。

古特雷斯在一则视频说：“有人能否认我们现在正面临巨大的紧急情况吗？”“这是为什么我今天呼吁全球领导人在各国宣布气候紧急状况状态，直到达到碳中和。”

古特雷斯说，在疫情之后推出的经济复苏计划代表了加速向低碳未来过渡的机会，但他警告说，此情况发生得不够快。“到目前为止，G20成员国在与化石燃料生产和消费相关的部门的刺激和救援计划支出比低碳能源支出多出50%。”

“这是不可接受的。冠病恢复所需的数万亿美元是我们从后代借款的钱。”“我们不能利用这些资源来锁定使子孙后代背负沉重债务的政策。”

峰会共同主办国英国周五宣布将在峰会上承诺结束政府对海外化石燃料项目的直接支持，希望借此刺激其他国家采取类似举措，以加速转向清洁能源。

英国首相约翰逊在峰会上表示，各国可以共同努力，从根本上减少对化石燃料的依赖，改变农业做法，并扭转人类数百年来一直将地球陷在温室气体“有毒茶碱”中的过程。

他说：“与此同时，当我们集体从冠病中恢复过来时，我们可以在整个地球上创造数十万个、数百万个工作岗位。”