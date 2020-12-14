韩政府预测近期单日确诊病例继续千起左右徘徊

（早报讯）韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬周一（12月14日）在例行记者会上表示，综合考虑当前的疫情形势和昨日的基本再生数（1.28），今后一段时间的单日新增病例将在950至1200起之间徘徊，但只要严格落实各项防疫措施，有望遏制扩散势头。

据韩联社报道，郑银敬就前一天新增病例首超千起表示，与传染源较为明确的第一、第二波流行相比，第三波流行主要由社区内轻微或无症状者引发，以日常生活空间为中心不断扩散。加上，当前基本再生数已大于1，导致新增病例持续增加。

郑银敬还就60岁以上高危确诊病例增势表示担忧。据对策本部相关数据，近一周（12月6至12日）60岁以上确诊病例占新增病例总数的32%，较前一周（22.9%）大幅增加。同期，死亡病例和死后确诊感染病例共38起，其中80岁以上最多（26起），其后依次为70至79岁（七起）、60至69岁（四起）、50至59岁（一起）。过去一周的基本再生数为1.18，虽然从上月中旬（1.52）起逐步减少，但仍高于一。

郑银敬强调，现在是疫情全面进入大流行阶段的严峻时刻。但若能严格实施流行病学调查、密切接触者管理、及早检测并遵守防疫守则，就能有效遏制冠病多代传播，单日新增病例也将随之减少。她还呼吁全民在室内戴口罩，出现疑似症状时，立刻接受病毒检测。