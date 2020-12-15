美国死例破30万 首日冠病疫苗交付接近完成

（早报讯）美国制药商辉瑞与其合作伙伴已接近完成美国首日的冠病疫苗交付目标。

路透社报道，美国卫生及公共服务部发言人受询时说，订周一（14日）送到全美145个地点的辉瑞-BioNTech冠病疫苗，截至当天午后，其中141个地点已收到疫苗。

负责疫苗分配行动的美国陆军上将佩纳当天早前表示，由于部分地区本周将出现严重风暴，可能会对疫苗运送构成挑战。

美国当天上午正式启动冠病疫苗接种活动，纽约州一名护士成为美国境内第一位接种者。

来自长岛犹太医疗中心重症监护室的林赛（Sandra Lindsay）于周一上午近9时30分接受了疫苗注射，整个过程在电视上进行了直播。

同日，美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，截至美国东部时间周一下午3时26分（新加坡时间周二凌晨4时26分），美国累计冠病死亡病例超过30万起，达到30万零267起，累计确诊病例1638万8504起。

数据显示，累计死亡病例最多的州是纽约州，为3万5643起；其次是得克萨斯州，为2万4414起。加利福尼亚州、佛罗里达州、新泽西州和伊利诺伊州的累计死亡病例均超过1.5万起。宾夕法尼亚州、马萨诸塞州、密歇根州和佐治亚州的累计死亡病例均超过1万起。