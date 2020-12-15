美就土耳其购买俄制防空系统对土实施制裁

（早报讯）美国政府周一（14日）以土耳其购买俄制S-400防空系统为由，宣布对土耳其实施制裁。

新华社报道，美国国务卿蓬佩奥当天发表声明说，美国对负责采购S-400系统相关的土耳其国防工业局实施制裁。具体措施包括禁止向该国国防工业局发放美国产品、技术的出口许可和授权，对该局局长德米尔等数名官员实施财产冻结和签证限制等。

声明称，此次制裁表明，美国不容许别国与俄罗斯国防和情报部门展开大规模交易。

另据土耳其媒体，土耳其外交部14日谴责并拒绝美国对土耳其实施单边制裁，认为美方制裁将损害双边关系，土方将采取对等制裁手段。

美土两国近来在叙利亚和东地中海等问题上龃龉不断，蓬佩奥11月访问土耳其时未与土方高官见面。分析人士认为此次制裁将使这两个北约盟友的关系进一步紧张。

土耳其2017年与俄罗斯签订购买S-400防空导弹系统的合同。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及其盟国的F-35战机。

俄方于2019年7月开始向土方交付S-400系统，美方随后宣布停止土方参与F-35战机项目的资格。土耳其总统埃尔多安今年10月证实土方已对S-400系统进行测试，并表示测试仍将继续，土方不会为此去征求美方的允许。