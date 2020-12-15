美华裔男子对窃取医学商业秘密指控认罪

（早报讯）经过一年多的调查和传讯，美籍华裔研究人员对向中国出售商业秘密的指控认罪。

美国之音报道，美国司法部发布公告，曾在美国俄亥俄州哥伦布市国家儿童医院做研究工作的华裔男子周宇（音译），12月11日（上周五）在美国地区法院对窃取与外泌体相关的各种儿科疾病的研究、鉴定和治疗的商业机密，并从中图谋私利认罪。外泌体是各国肿瘤研究的一个重要课题。

现年50岁的周宇还对电汇欺诈的阴谋认罪。周宇的妻子陈莉（音译）同时被调查起诉。周宇和他47岁妻子各自在研究所不同的医学研究实验室工作了10年。

美国司法部说，认罪协议表明，两人密谋窃取商业秘密，并贩售其中一项商业秘密，制作了“隔离包”而获利。

周宇在国家儿童医院的研究包括一种新型的隔离方法，也就是将外泌体从一滴血液中分离出来。这种方法对他的实验室研究非常重要，因为坏死性小肠结肠炎主要是在早产儿身上发现的一种状况，而只能从婴儿身上汲取少量的体液。

被告承认在中国成立了一家公司以贩售隔离包。他们从中国政府，如外国专家事务管理局和中国国家自然科学基金会获取利益。

周宇和陈莉2019年7月在加利福尼亚州被捕。陈莉于2020年7月认罪，承认合谋窃取商业机密和电信欺诈。

作为认罪协议的一部分，这对夫妇同意与犯罪有关的财产或收益被没收。其中，陈莉同意缴交约140万美元（约187万新元）罚金，包括50万股Avalon GloboCare Corp的普通股和400股GenExosome Technologies Inc的普通股。周宇被没收的细节将通过量刑程序最终敲定。