慕尤丁或安华 马来西亚土团党前理事揣测纳吉和扎希挺谁

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪和巫统元老东姑拉沙里联手，希盟也准备在2021年财政预算案三读表决时要求记名投票。前报人卡迪耶欣揣测巫统领袖纳吉和阿末扎希可能对首相慕尤丁倒戈相向。

“当今大马”报道，卡迪耶欣周二（15日）在面簿贴文说，若今天国会下议院真的有“大事”发生，纳吉与阿末扎希只有两个选择，不是投给慕尤丁，就是支持国会反对党领袖安华。

卡迪耶欣说：“慕尤丁自2月上台以来，从未通过民主程序证明他在国会掌握大多数支持。安华一再宣称自己在国会有强大和让人信服’的支持。而纳吉和阿末扎希相信他们有足够人数，可以决定谁来当首相。”

卡迪耶欣也是土著团结党前最高理事。他提醒读者必须站在纳吉和阿末扎希的立场，猜测两人会投给慕尤丁或安华，他说：“试想想，如果你是纳吉或阿末扎希，你可以成为造王者。你会在国会支持谁？首相慕尤丁或是想要成为首相的安华？”

卡迪耶欣指出，纳吉是一个被判重罪的重犯，目前正在上诉，而且还有许多贪污案的审讯在进行中。阿末扎希则面对47项控状，下场很可能跟纳吉一样。

他说：“除非你已准备坐牢多年，否则你做决定前一定会多加考虑，然后才在两者之间做一选择。”

他说：“慕尤丁是首相，他迫切渴望能够留住首相之位。而首相有巨大的力量可以让你远离监狱。他或许拒绝干预司法，但他可以影响总检察长。而目前的总检长依德鲁斯是由他委任的。”

卡迪耶欣还点出，前沙巴首长慕沙阿曼获无罪释放；前联邦直辖区部长东姑安南以及纳吉继子里扎获撤案，在不等同无罪情况下获释，都是最好的证明。

“因此，慕尤丁看起来是很好的选择。除非在你们的‘谈判’中，你没有提出任何条件，抑或是他未给任何献议。但一般上都会认为，肯定是提出了条件，并且达成让步。”

安华还不是首相。他不像慕尤丁，他有面对检控、司法程序和坐牢的经验。

卡迪耶欣说：“作为在野党领袖，他能为你做的不多。但作为首相，他不但可以理解你的困境，还可以用一些戏法来帮助你。他不但有权力委任对他友善的总检察长——就如纳吉在2015年委任阿班迪那样。安华也有获得特赦的经验。所以，作为首相，安华比慕尤丁更能帮到你。”

马国“2021年度财政预算案”周二将进行三读表决，国盟政府上台后的这第一份预算案能否通过或者以多大的差距通过，备受瞩目。

希盟三党领袖已表明将要求记名投票，绝不让预算案轻易过关。因此，这场表决将揭晓慕尤丁和安华在国会的实际支持人数。