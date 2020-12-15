马来西亚国盟政府首份预算案惊险过关 首相慕尤丁暂时化解下台危机

（早报讯）马来西亚国会下议院周二以111票赞成，108票反对，三读通过2021年度财政预算案。这份预算案总额达3225亿令吉（约1060亿新元），是马国历来数额最高的预算案，也是国盟政府的首份预算案。预算案过关让首相慕尤丁再次化解政府倒台的危机。

分析员认为，投票结果再次戳破国会反对党领袖安华“凑足人数”的说法而冲击其威信。巫统这次无人倒戈，让慕尤丁能借着预算案过关而保住首相之位，但也增加巫统在国盟内部讨价还价的实力。

国会下议院原本有222席，但国盟与希盟各有一名国会议员去世后，这两个席位都悬空了。其他220名议员中的219人今天都投了票，这包括人力资源部长沙拉瓦南和公正党峇都区国会议员峇拉巴卡兰等两名正在隔离的议员，他们今天身穿防护衣（PPE）出席国会并投票。下议院议长阿兹哈说，唯一的缺席者是巫统元老及话望生区国会议员东姑拉沙里。

根据联邦宪法，首相必须获得下议院至少五成议员支持。目前国会共有220名议员，五成就是110人。换言之，预算案获得111票支持，就表示慕尤丁掌握的票数已达到宪法规定担任首相的门槛。

预算案周二进行三读表决前，也进行了预算案委员会审议阶段的总表决，当时也是以111票赞成及108票反对通过。