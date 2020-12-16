马哈迪指责国盟政府滥用法律

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪指出，国民联盟政府正在滥用法律以达到其不民主和不公正的目的。

“透视大马”报道，马哈迪周三（16日）在博客撰文说：“我们会看到罪犯享有自由的生活。看来法律可以被滥用，以至于无法实现正义。”

马哈迪还说，获得人民委托在大选中胜出而执政的政府，被人民拒绝的政府所取代了，“落败者执政。但反对党才是获胜者。”

马哈迪说：“你们可能认为这是错误的。但是法律说这是合法的。因此，这是法律的一部分。我们必须接受。”

他说：“在沙巴，支持政府的州议员会突然离开政府。为什么？唯一的解释就是他们被贿赂了。”结果，州议会被解散，举行州选举，过去被拒绝的政府又重新上台。

马哈迪以不点名方式说，前首席部长面对42项不当行为的指控，最后总检察长却撤回所有指控。“在另一起案件中，被告退还了他被控偷取的钱。之后他承诺以后会归还剩余的钱，因此也被释放了，而这也是合法的。”

“现在，一个贿赂部长的人在承认罪名后被罚款。但是接受贿赂的部长却无罪释放。也许以后，即使是被判盗取数百万政府资金的人也将被赦免。”

马哈迪说，所有这些都是依法进行的。他说，即使罪犯犯罪了也无须害怕法律，因为他们可能不会受到惩罚。

马哈迪说，民主意味着政府和人民都必须遵守法治，“我们都相信如果这样做，我们将享有良好的治理，而人民也将受到法律的保护”，但他感叹法律已被滥用。