马国今增1295确诊病例 累计病例超越中国

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山说，截至今日（16日）中午12时，马国新增1295起冠病确诊病例，累计病例达8万7913起。

这也意味马国目前的累计病例已超过中国确诊病例的8万6770起（截至12月15日午夜12时）。

此外，这也是马国连续第7天呈现四位数的新增病例。

过去6天，马国单日新增病例分别为2234起（10日）、1810起（11日）、1937起（12日）及1229起（13日）、1371起（14日）和1772起（15日）。

诺希山说，在1295起确诊病例中，10起是境外输入，1285起是本土感染病例。马国活跃病例仍有1万4751起。

他说，今日新增7起死亡病例，死者来自雪州、沙巴、吉兰丹，其中4名是马国公民，3名是非公民。

他指出，雪州巴生莲花路（Teratai）感染群是今日新增最多确诊病例的感染群，达143起！这也导致该感染群累计病例达5683起，也是马国最大的感染群。

他说，此感染群涉及雪兰莪、吉隆坡和布城，至今已有8777人接受筛检。“此感染群目前的活跃病例还有861起。”

此外，他说，雪州Usaha感染群是今日第二多新病例感染群，共增79起，接着是体育馆路（Jalan Stadium）建筑工地感染群，共63起。

诺希山说，马国迄今共有426个感染群，包括今日新增8感染群；此外，共有230个感染群已结束，包括涉吉隆坡及雪兰莪的慕尼（Murni）感染群。

因此，马国仍活跃的感染群共有196个，当中，51个感染群今日都有新增病例。