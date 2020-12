麦康奈尔祝贺拜登胜选后 特朗普：现在放弃为时过早

(早报讯)在美国参议院共和党领袖麦康奈尔15日表态承认拜登胜选幷表示祝贺之后,美国总统特朗普16日在推特上称,“现在放弃还为时过早”。

特朗普在推特上写道:“特朗普的盟友批评麦康奈尔祝贺拜登……米奇,7500万张选票,创下现任总统的(所获选票数)纪录(领先很多)。现在放弃还为时过早。共和党人最终必须学会战斗。人们很生气!”

麦康奈尔15日在参议院发表讲话,祝贺拜登当选下一届美国总统。随后,麦康奈尔在参议院共和党党团会议上警告共和党人,2021年1月6日,不要在国会确认选举人团投票结果时投下反对票。据美国Politico15日报道,西弗吉尼亚州共和党参议员谢莉·卡皮托(Shelley Capito)表示,没有人当场对麦康奈尔的发言表示反对。

然而,一些共和党议员仍表示将在1月6日对选举人团投票结果提出异议。阿拉巴马州共和党众议员布鲁克斯15日表示,他将在1月6日反对选举人团投票结果,有“两位数”的共和党众议员声明支持他,但还没有共和党参议员参与其中。他还称麦康奈尔不是问题的关键,关键是美国选民。

当地时间12月14日,美国各州选举人团已经结束投票,拜登以306票获胜。1月6日,美国国会将举行参众两院联席会议,清点选举人团投票结果。在计票员宣读某个州的认证结果后,如有异议需以书面形式提出,幷需参众两院各一名议员签署方有效。假使发生这种情况,联席会议立即暂停点票,之后参众两院将分别就反对意见进行审议幷投票。

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry!