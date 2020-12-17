新西兰将从明年中起为全体人口免费接种冠病疫苗

（早报讯）新西兰总理阿德恩周四（12月17日）说，新西兰将在明年年中开始为全体人口免费提供冠病疫苗。

据路透社报道，新西兰政府说，当局已经确定将有足够的疫苗为其500万人口接种。新西兰已同制药公司阿斯利康（AstraZeneca）和诺瓦瓦克斯（Novavax）签署协议，将从两家公司分别获得760万剂和1072万剂的疫苗，足以为536万人接种。此两款疫苗都需要注射两次。

阿德恩在记者会上说：“这会是新西兰最大规模的接种活动。”

新西兰是少数在境内将疫情控制住的国家之一，其累计病例为1744起，累计死例25起。

阿德恩说，政府将在2021年的第二季度为边境员工和拯救人员接种疫苗，并在明年下半年为一般民众接种疫苗。然而，基于全球对疫苗接种需求量高，新西兰当局无法保证获得疫苗的时间。阿德恩说：“全世界从来没有像现在这样尝试过为全体人口接种疫苗。”“这将在几个月的时间内持续地推出，而不是几周，但我们的预购协议意味着新西兰处于很好的定位开始接种，只要其被证明是安全的。”

新西兰冠病响应部长希普金斯（Chris Hipkins）表示，卫生部已购买了九个负80摄氏度的大型冰柜，该冰柜可存储超过150万剂辉瑞-BioNTech疫苗，并有望在今年结束之前到达。他说，开始冠病疫苗接种活动不会对新西兰关闭的边境有任何立即的改变。