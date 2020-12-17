报道：伊朗最高领袖说伊朗应谋求“使制裁无效”

（早报讯）据新华社引述伊朗伊斯兰共和国通讯社周三（12月16日）报道，伊朗最高领袖哈梅内伊在当天举行的伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼纪念活动上说，不要对“敌人”抱有信任，面对制裁应主动谋求“使之无效”。

哈梅内伊说，美国对伊朗抱有敌意并非仅在特朗普政府时期。美国前总统奥巴马政府时期，美方对伊朗也是恶意的。

哈梅内伊说，取消制裁与否取决于“敌人”，而能否“使制裁无效”则取决于伊朗。相较于寻求“取消制裁”，伊朗更应做的是“使之无效”。“这并不是说伊朗不寻求取消制裁，但事实是根据伊朗核问题全面协议本应取消的制裁反而变本加厉了。”

伊朗政府发言人阿里·拉比埃当天说，美国过去两年多的“经济战”与制裁使伊朗无法获得约500亿美元（约663亿新元）的外汇资源。制裁使伊朗在提供药品原材料和工业生产组件时遇到问题，也使伊朗出口受到限制。

今年1月3日，美国在伊拉克首都巴格达发动袭击，杀死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼等人。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗去年5月以来逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。