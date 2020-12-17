马国25议员对慕尤丁不信任动议 无缘提呈国会

（早报讯）马来西亚25名国会议员对首相慕尤丁提呈的不信任动议已肯定无缘在本季国会下议院会议提呈。

据《东方日报》报道，马国第14届第三季第三次国会下议院会议今日（12月17日）最后一天，尽管上述25名国会议员对首相提呈的不信任动议已被列进国会议程表，但国会今日将完成五个法案的辩论和表决程序，以及四个财政部长的动议后就休会。

掌管国会及法律事务的首相署部长达基尤丁在今日的国会会议开始时就提呈动议，国会今日将在完成五个法案的辩论和表决程序，以及四个财政部长的动议后才休会。

这五个法案分别为《2020年政府资助临时措施（2019年冠病）（修正）法案》、《2020年销售税（修正）法案》、《2020年服务税（修正）法案》、《2020年旅游税（修正）法案》和《2020年合作社（修正）法案》。

此外，达基尤丁也动议将原本列在国会议程表内，并需要进行二读的五个法案展延至下一季的国会会议。

本次国会下议院会议中，有多达25项对首相的不信任动议，这也是马国史上，收到对首相不信任动议最多的一次国会会议。此外，巫统和伊斯兰党国会议员也提呈了两个对首相的信任动议。

尽管在野党国会议员在本次的国会会议多次“施压”议长阿兹哈哈伦将对首相的不信任动议提前，巫统元老兼话望生国会议员东姑拉沙里更两度致函议长，要求议会必须率先辩论对首相的不信任动议。

不过，议长已多次解释，他没有权限提呈国会议员提呈的私人动议，必须以政府事务为先。