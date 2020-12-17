大比拼！全球疫苗比较优势知多少？

全球冠病疫苗进入最后冲刺阶段，各国研发的多款疫苗陆续被不同国家批准上市使用而备受关注。

目前，测试有效性最高的美国辉瑞和德国合作伙伴BioNTech合作研发的疫苗获得了最多国家的订单，但它也是价格最昂贵的疫苗，且志愿者出现了不同程度的疫苗反应。

而同样获得相当多国家订单的英国阿斯利康在价格上最具优势，也最便于储存，但却因剂量使用问题，被质疑其有效性并未达到“90%”。

各款疫苗的长短处到底是什么？早报网从研发进度、价格、有效性及副作用等几方面梳理了下列几款领跑疫苗情况。

领跑疫苗对比图表

疫苗 有效性 剂量 储存 价格 副作用 疫苗技术 美国辉瑞 95% 两剂 零下70摄氏度 20美元 面瘫/严重过敏 核糖核酸 英国阿斯利康 62-90% 两剂 常规冰箱 3美元 贯穿性脊髓炎 腺病毒载体 美国莫德纳 94.5% 两剂 零下20摄氏度 32至37美元 手臂酸痛 核糖核酸 中国国药 86% 两剂 2至8摄氏度 45美元 灭活 俄罗斯卫星五号 92% 两剂 常规冰箱 13美元 腺病毒载体

领跑疫苗的订购和批准情况

有95%有效性的美国辉瑞疫苗成为全球最抢手的疫苗。（路透社）

美国辉瑞Pfizer制药和德国BioNTech联合开发的疫苗得到了包括加拿大、智利、厄瓜多尔、新加坡、香港、日本、以色列、荷兰、西班牙、瑞士、英国、秘鲁等十多个国家和地区的订单。从订单国家（地区）数量来看，目前遥遥领先其他疫苗。

有订单不等于就被批准使用。其中，英国是第一个批准这款疫苗上市的西方国家，随后巴林、加拿大、沙特阿拉伯、墨西哥、美国、新加坡等也批准了该疫苗的使用。欧盟和印度则授权该款疫苗紧急使用。

英国阿斯利康（AstraZeneca Life Science）疫苗价格低廉，但其有效性却被质疑。（法新社）

英国阿斯利康（AstraZeneca Life Science）和牛津大学共同研发的疫苗，目前获得法国、德国、印度、以色列、意大利、摩洛哥、瑞士、西班牙、荷兰、香港、 日本等国预订。

作为全球首个进入第三期试验的疫苗，此前普遍被看好的这款疫苗却在今年9月因严重副作用而暂停了试验，数天后再恢复。目前仅有英国、美国、 加拿大等少数国家仍在评估中，尚没有国家批准使用。

美国莫德纳后来居上，也跻身热门疫苗行列。（路透社）

中国国药疫苗被阿联酋批准使用。（图片来自网络）

其他领跑疫苗还包括被加拿大、新加坡、瑞士、英国等国预订的美国莫德纳（Moderna）；获得香港、印尼、菲律宾和巴西订单的中国科兴（Sinovac Biotech）以及已被阿联酋批准使用的中国国药集团（Sinopharm）疫苗。



俄罗斯“卫星五号”（Sputnik-V）疫苗据称是全球第一个正式注册的冠病疫苗。（法新社）

独树一帜的俄罗斯“卫星五号”（Sputnik-V）自主研发疫苗也收到了来自巴西、尼泊尔、乌兹别克斯坦、墨西哥、印度、越南、埃及的订单。

俄罗斯政府今年8月批准了该疫苗的使用，并称这是全球第一个正式注册的冠病疫苗。

此外，美国强生(Johnson&Johnson)、美国诺瓦瓦克斯（Novavax）、中国康希诺生物（CanSino Biologics）以及法国赛诺菲（Sanofi）也处于领跑行列。

灭活和核酸孰优孰劣？

上述不同的疫苗会得到不同国家的青睐，除了这些研发公司原本的声誉和实力外，跟它们采取的研发路线，也有些许关系。

目前全球十多种疫苗的技术路径主要分为灭活疫苗、腺病毒载体疫苗以及核酸疫苗三种。

*灭活疫苗

灭活疫苗即是在体外培养新冠病毒（SARS-CoV-2），然后将其灭活，丧失毒性，利用病毒的“尸体”刺激人体产生抗体，让免疫细胞记住病毒的长相。其优点则是技术相对成熟，易于保存，缺点是免疫期短，例如中国国药疫苗预计只能产生六个月的抗体。

此外，灭活疫苗需要多次接种，且免疫途径单一，甚至会造成抗体依赖性增强，反而使病毒感染更加严重，

*腺病毒载体疫苗

腺病毒载体疫苗是用经过改造后无害的腺病毒作为载体，装入新冠病毒的S蛋白基因，来刺激人体产生抗体。

其缺点在于腺病毒载体在人群中普遍易感，绝大多数人成长过程中都曾感染过不同的腺病毒，所以体内都存有能中和腺病毒载体的抗体，即“预存免疫”。“预存免疫”可能攻击载体，从而降低疫苗效果。

它的优点在于常规冰箱温度即可储存，价格也较便宜，不过疫苗有效性相对较低。

*核酸疫苗

核酸疫苗之前没有任何成功先例，是世界前沿技术，其原理是将编码S蛋白的基因（DNA和mRNA）直接注入人体，利用人体细胞在体内合成S蛋白，从而刺激人体产生抗体。

这种疫苗的优点是有效性高，但缺点也十分明显，即成本昂贵，且需要在极低温环境下保存，因此很难在全球范围内普及。

例如辉瑞疫苗就需在零下70摄氏度的极度低温环境下长期储存和运输，如果储存在家用冰箱，冷藏条件下仅能保存五天，这对冷链运输的要求极其苛刻。

因此，专家指出，不同疫苗只要经过严谨的科学验证为安全的，就是有价值的。价格相对较低的灭活疫苗，可能更适合发展中国家，而处于科技前沿的核酸疫苗有效性最高，但前沿正意味着没有成功前例。