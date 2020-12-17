普京尚未接种冠病疫苗 称目前不属于接种疫苗年龄组

（早报讯）俄罗斯总统普京尚未接种俄罗斯制造的卫星5号冠病疫苗， 但表示会在可能的情况下接种。

普京星期四（17日）在召开的大型年度记者会上回答了关于冠病疫情的一系列问题，并称俄罗斯将积极推进冠病疫苗接种。

据报道，普京在记者会上被问及是否接种了冠病疫苗时表示，他将根据专业指导意见接种疫苗，而他现在不属于推荐接种疫苗的年龄组，因此他暂时没有接种。但在之后得到允许后，他会尽快接种新冠疫苗。

普京强调，俄罗斯的冠病疫苗是安全有效，认为没有理由不接种。普京还表示，大规模接种疫苗是战胜疫情最好的方式，由此能够达到“群体免疫”。

普京在记者会上总结2020年是表示，这一年既有收获，又有遗憾，但主要问题是冠病病毒大流行。普京说，“这（疫情）不仅涉及俄罗斯，还涉及全世界，我们深知这一点。”

对于俄罗斯目前的防疫工作，普京表示，俄罗斯的冠病病毒检测能力位居世界前三。同时，俄罗斯研制的“卫星V”疫苗有效性很高，目前为止，俄制冠病疫苗在接种后没有出现一例严重副作用病例。

普京表示，为生产冠病疫苗，俄罗斯必须建设新工厂并提高产能。他指出，到2021年，俄罗斯将拥有数百万剂疫苗，政府将在俄罗斯国内积极开展接种工作。

此外，普京还表示，目前，对于冠病病毒的来源有很多传言，“但我们要做的不是寻找责任方，而是联合起来解决问题。”