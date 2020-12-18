美累计冠病例超1700万

（早报讯）美国约翰斯·霍普金斯大学周四（17日）发布的冠病疫情最新数据显示，美国累计确诊病例超过1700万起。

《纽约时报》报道，美国现在的每日死亡人数是三个月前的三倍，新病例的数量是三个月前的六倍。而且，疫情肆虐情况已从大城市扩大至许多中型城市。

截至美国东部时间周四上午10时27分（新加坡时间周四晚上11时27分），美国累计确诊病例达到1700万零408起，累计死亡病例30万7770起。美国是全球累计确诊病例数和累计死亡病例最多的国家。

在过去的一周中，美国南部与冠病相关的死亡病例略超过30％，中西部则接近30％。其中，宾夕法尼亚州、亚利桑那州和堪萨斯州过去七天的死亡人数增长最为显著，按人口总数计算，北达科他州和南达科他州的死亡人数最多。

11月3日以来，美国单日新增确诊病例连续保持在10万起以上。进入12月，美国单日新增确诊病例数和单日新增死亡病例数连创新高。12月16日，美国单日新增确诊病例24万7403起，单日新增死亡病例3656起。

美国累计确诊病例于12月12日超过1600万起，从1600万起增至1700万起仅用了五天。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学冠病研究项目实时汇总的美国各地区数据。